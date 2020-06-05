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Пенсионер от Пловдив скочи от 8-ия етаж след скандал с жена си

05 юни 2020 14:43, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 22
Пенсионер скочи от 8-ия етаж след скандал с жена си

Мъж на 78 години сложи край на живота си в пловдивския квартал “Тракия“ тази сутрин. Инцидентът станал след скандал със съпругата му, за който свидетелстват съседи. Те чули разправията минути преди фаталния скок от 8 етаж, съобщава Traffic News.

Жената е била прикована на легло, а съпругът ѝ се е грижел за нея, тъй като дъщерята им от години работи в Гърция.

По непотвърдена информация открит е стол на терасата, от която загиналият е скочил.

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