Пенсионер от Пловдив скочи от 8-ия етаж след скандал с жена си

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 22

Мъж на 78 години сложи край на живота си в пловдивския квартал “Тракия“ тази сутрин. Инцидентът станал след скандал със съпругата му, за който свидетелстват съседи. Те чули разправията минути преди фаталния скок от 8 етаж, съобщава Traffic News.

Жената е била прикована на легло, а съпругът ѝ се е грижел за нея, тъй като дъщерята им от години работи в Гърция.

По непотвърдена информация открит е стол на терасата, от която загиналият е скочил.