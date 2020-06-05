Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Пускат допълнителни курсове на автобуси за Черешова задушница
От „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен обявиха допълнителните курсове на автобуси утре, на Черешова задушница до Парк „Нови гробища“. Курсовете ще бъдат от спирка „Център“ /ДКЦ2/ и пл.''Стоил войвода'' по линия № 24, както следва:
1. С маршрути:
- от сп. „Център“: бул. „Стефан Караджа“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Бургаско шосе, Нови гробища /сп. „Централен паркинг“ и сп. портал „Запад“/ и обратно;
- от пл. „Стоил войвода“ /Текстилен техникум/ л. №24: ул. „Великокняжевска“, ул. „Г.Раковски“, бул. „Панайот Хитов“, бул.Стефан Стамболов“, бул. „Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. „Централен паркинг“ и сп. портал „Запад/ и обратно.
2. С часове на тръгване:
От Център:7:30 ч., 7:45 ч., 8:00 ч., 8:15 ч., 8:30 ч., 8:45 ч., 9:00 ч., 9:15 ч., 9:30 ч., 9:45 ч., 10:00 ч., 10:15 ч., 10:30 ч., 10:45 ч., 11:00 ч., 11:15 ч., 11:30 ч., 11:45 ч., 12:00 ч., 12:15 ч.,
От Нови гробища за Център:7:45 ч., 8:15 ч., 8:45 ч., 9:15 ч., 9:30 ч., 9:45 ч., 10:00 ч., 10:15 ч., 10:30 ч., 10:45 ч., 11:00 ч., 11:15 ч., 11:30 ч., 11:45 ч., 12:00 ч. 12:15 ч., 12:30 ч.
От Текстилен техникум: 7:20 ч., 7:40 ч., 8:00 ч., 8:20 ч., 8:40 ч., 9:00 ч., 9:20 ч., 9:40 ч., 10:00 ч., 10:20 ч., 10:40 ч., 11:00 ч., 11:20 ч., 11:40 ч., 12:00 ч., 12:20 ч.
От Нови гробища за Т.техникум: 7:50 ч., 8:10 ч., 8:30 ч., 8:50 ч., 9:10 ч., 9:30 ч., 9:50 ч., 10:10 ч,. 10:30 ч. 10:50 ч. 11:10 ч., 11:30 ч., 11:50 ч., 12:10 ч., 12:30 ч., 12:50 ч.
Във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус, ще бъдат поставени дезинфектанти на входовете към гробищните паркове. Призовават се гражданите да бъдат отговорни, да спазват дистанция и да избягват струпването на големи групи на едно място.