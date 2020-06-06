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Бивш депутат даде ген. Мутафчийски на съд

06 юни 2020 12:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
Бивш депутат даде ген. Мутафчийски на съд

Бившият депутат от БСП Страхил Ангелов даде началника на Националния оперативен щаб ген. проф. Венцислав Мутафчийски на съд. Оказва се, че сигналът му до прокуратурата е бил препратен за разглеждане от Военното окръжие в София, където ще се преценява има ли повод шефът на ВМА да се разследва за всяване на паника, както Ангелов твърди.

Става въпрос за финала на интервюто, взето от генерала за предаването "Алтернативата" по телевизия TV1, в което той казва, че очакванията му са били "хора яко да измрат". Думите на проф. Мутафчийски обаче се оказаха извадени от контекст, както се разбра от немонтираната версия на разговора му с Миролюба Бенатова.

От документите, които екс червеният депутат публикува, става ясно, че сезирането на Софийската районна прокуратура е станало през месец май, а наблюдаващият прокурор не го е оставил без уважение. Магистратът Ивайло Петров е изпратил сигнала до Военно-окръжната прокуратура в София на 26 май.

"Лупа бг"

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Бивш депутат даде ген. Мутафчийски на съд
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