Две деца загинаха в пожар край Шумен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Две деца са загинали при пожар във вила в местността "Под манастира". Това съобщиха от ОДМВР – Шумен. Децата са били на 5 месеца и година и половина. Сигнал за инцидента е приет в 10:58 в областната дирекция. Било е съобщено, че гори вила в местността "Под манастира". На място са насочени два противопожарни и два полицейски екипа.

На място било изяснено, че две от децата на 26-годишна жена са били вътре. Огнеборците установили, че децата са загинали.Екипите все още са на място, причинените за пожара се изясняват.