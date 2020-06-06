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Две деца загинаха в пожар край Шумен

06 юни 2020 14:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Две дечица загинаха в пожар край Шумен

Две деца са загинали при пожар във вила в местността "Под манастира". Това съобщиха от ОДМВР – Шумен. Децата са били на 5 месеца и година и половина. Сигнал за инцидента е приет в 10:58 в областната дирекция. Било е съобщено, че гори вила в местността "Под манастира". На място са насочени два противопожарни и два полицейски екипа.

На място било изяснено, че две от децата на 26-годишна жена са били вътре. Огнеборците установили, че децата са загинали.Екипите все още са на място, причинените за пожара се изясняват.

"Лупа бг"

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