Извадиха гаечен ключ, отвертка и пирони от стомаха на млад българин

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Лекари извадиха гаечен ключ, отвертка и пирони от стомаха на 27-годишен мъж. Животоспасяващата операция е извършена в Университетската болница в Стара Загора, съобщава bTV.

Хирурзите открили и тел и кухненски прибори.

Не е ясно как инструментите са попаднали в стомаха на радневеца. Животът му е извън опасност. В момента той е в Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

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