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Ямбол без открит басейн през лятото
Ямбол посреща лятото без разрешен за ползване открит басейн.
Забранява се къпането по течението на река Тунджа, както и в нейните притоци.
През летния сезон разрешен за ползване ще е единствено закритият плувен басейн в ПГ „Васил Левски“. Другите четири басейна в града, от които два открити и два закрити, няма да функционират, гласи заповед на кмета на Ямбол Валентин Ревански.
Строго се забранява къпането в река Тунджа, водоемите в местността „Гърлата“, язовир Кринчовица, както и в гребния и напоителните канали.
Служители на общинската полиция ще извършват проверки на забранените и потенциално опасни места за къпане.
На нарушителите ще бъдат налагани санкции, се казва още в кметската заповед.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС