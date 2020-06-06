Ямбол без открит басейн през лятото

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Ямбол посреща лятото без разрешен за ползване открит басейн.

Забранява се къпането по течението на река Тунджа, както и в нейните притоци.

През летния сезон разрешен за ползване ще е единствено закритият плувен басейн в ПГ „Васил Левски“. Другите четири басейна в града, от които два открити и два закрити, няма да функционират, гласи заповед на кмета на Ямбол Валентин Ревански.

Строго се забранява къпането в река Тунджа, водоемите в местността „Гърлата“, язовир Кринчовица, както и в гребния и напоителните канали.

Служители на общинската полиция ще извършват проверки на забранените и потенциално опасни места за къпане.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции, се казва още в кметската заповед.