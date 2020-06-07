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Почина единият от ранените при пожара в завода край Пазарджик

07 юни 2020 09:09, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 13
Почина единият от ранените при пожара в завода край Пазарджик

Почина единият от ранените при пожара двама работници от цеха за леене на алуминий в пазарджишкото село Драгор. Това е 53-годишен мъж, който беше настанен в университетската болница „Св. Георги” в Пловдив с изгаряния от 98%.

Мъжът беше поставен на апаратна вентилация и въпреки усилията на лекарите е починал. Травмите са били несъвместими с живота-коментираха от лечебното заведение.

Другият пострадал е с топлинни травми по ръцете и до няколко дни ще бъде освободен за домашно лечение.

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