Почина единият от ранените при пожара в завода край Пазарджик

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 13

Почина единият от ранените при пожара двама работници от цеха за леене на алуминий в пазарджишкото село Драгор. Това е 53-годишен мъж, който беше настанен в университетската болница „Св. Георги” в Пловдив с изгаряния от 98%.

Мъжът беше поставен на апаратна вентилация и въпреки усилията на лекарите е починал. Травмите са били несъвместими с живота-коментираха от лечебното заведение.

Другият пострадал е с топлинни травми по ръцете и до няколко дни ще бъде освободен за домашно лечение.