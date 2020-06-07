На 71 години почина Вилхелм Краус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Почина Вилхелм Краус. Той си отиде от този свят на 71 години.

Вилхелм Краус завършва ВМЕИ, специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт". От 1992 до 1997 г. беше столичен зам.-кмет на София. През 1999г. Костов го освободи от кабинета заради структурни и персонални промени. Оттогава той се занимаваше с частен бизнес, както и синовете му Антон и Борис.

Вилхелм Краус е роден на 24 април 1949 г. в София, дългогодишен заместник кмет на София, министър на транспорта в служебния кабинет на Стефан Софиянски и в правителството на Иван Костов.

Поклонението ще се проведе във вторник, 9 юни 2020 г. от 14:00 ч. в църквата "Св. Седмочисленици", София.