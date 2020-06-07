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На 71 години почина Вилхелм Краус
Почина Вилхелм Краус. Той си отиде от този свят на 71 години.
Вилхелм Краус завършва ВМЕИ, специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт". От 1992 до 1997 г. беше столичен зам.-кмет на София. През 1999г. Костов го освободи от кабинета заради структурни и персонални промени. Оттогава той се занимаваше с частен бизнес, както и синовете му Антон и Борис.
Вилхелм Краус е роден на 24 април 1949 г. в София, дългогодишен заместник кмет на София, министър на транспорта в служебния кабинет на Стефан Софиянски и в правителството на Иван Костов.
Поклонението ще се проведе във вторник, 9 юни 2020 г. от 14:00 ч. в църквата "Св. Седмочисленици", София.
Снимка: pixabay.com