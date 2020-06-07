Две деца се удавиха в Бургас

Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 18

Тялото на 13-годишно момче е изплувало на Централния плаж днес следобед, а по-късно е извадено и тяло на младеж на 17 години. Това съобщи говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Всичко се разиграва минути след 14 часа. Кореспондентът на БГНЕС, който е на мястото на инцидента не потвърди първоначално появилата се информация, че се издирва и друго дете. Мостът е отцепен от полицейски екипи.

Междувременно БНТ информира, че по-голямото момче е от бургаския ж.к. “Меден рудник”. По-малкото дете е от дом “Ронкали”.

Според експерти в момента морето е с вълнение бал и половина, има мъртво вълнение и морето било много опасно.