Нарушено водоподаване в селата Чинтулово, Крушаре и Бинкос поради авария

Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 08.06.2020г. (понеделник) до 15.00 часа ще бъде прекъснато водоподаването на с. Чинтулово, Крушаре и Бинкос.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.