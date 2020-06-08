Леко земетресение в Стражица, близо до Велико Търново

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Леко земетресение беше регистрирано тази нощ в района на Стражица. Според Евро-средиземноморския сеизмологичен център трусът е с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер. Регистрирано е в 00:32 часа.

Епицентърът беше на 10 км източно от Стражица, на 39 км от Велико Търново и на 136 км южно от Букурещ. Дълбочината му беше 8 км. Според коментари на уебсайта на Евро-средиземноморския сеизмологичен център земетресението се усеща слабо и за кратко време.