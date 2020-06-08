Нарушено водоподаване в Община Нова Загора

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 12

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на водоснабдителна система „Червенаково„ на 08.06.2020г. (Понеделник) до 18.00ч. ще бъде нарушено водоснабдяването в следните селата: с.Стоил войвода, с.Загорци, с. Езеро, с.Богданово, с.Любенец, с. Любенова махала, с.Млекарево, с. Бял кладенец и с. Радецки.