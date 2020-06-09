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Сливен. Новини от източника. Последни новини

83 са заразените с Covid-19 през последните 24 часа

09 юни 2020 07:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 36
Covid-19

83 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Така общият брой на инфектираните стана 2810. Това сочат данните от Единната информационна система.

За последните 24 часа има 4-ма починали вследствие на заразяване с COVID-19. Излекуваните са 39. Така общият брой на преборилите вируса става 1587.

Очаквайте подробности!

Снимка: pixabay.com

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