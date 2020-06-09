83 са заразените с Covid-19 през последните 24 часа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 36

83 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Така общият брой на инфектираните стана 2810. Това сочат данните от Единната информационна система.

За последните 24 часа има 4-ма починали вследствие на заразяване с COVID-19. Излекуваните са 39. Така общият брой на преборилите вируса става 1587.

Очаквайте подробности!