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В Доспат взимат извънредни мерки за сигурност заради разрастващото се огнище на коронавирус

09 юни 2020 07:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 46
Covid-19

В Доспат взимат извънредни мерки за сигурност заради разрастващото се огнище на коронавирус.

51 души от местно предприятие са заразени с коронавирус. Общо там работят около 170 души.

Днес продължават да се правят PCR-тестове на контактите лица, съобщава NOVA. Според здравни власти най-вероятно, заразата е пренесена от Сърница.

Снимка: pixabay.com

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