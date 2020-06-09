В Доспат взимат извънредни мерки за сигурност заради разрастващото се огнище на коронавирус

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

В Доспат взимат извънредни мерки за сигурност заради разрастващото се огнище на коронавирус.

51 души от местно предприятие са заразени с коронавирус. Общо там работят около 170 души.

Днес продължават да се правят PCR-тестове на контактите лица, съобщава NOVA. Според здравни власти най-вероятно, заразата е пренесена от Сърница.