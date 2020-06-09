Цитат на деня: Бил Гейтс

Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 27

Бизнесът е най-увлекателната игра, в която максимум хазарт се съчетава с минимум правила.