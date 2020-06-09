Почина акад. Стефан Воденичаров - бивш председател на БАН, и бивш министър на образованието и науката

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 24

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 юни 2020 г., на 75-годишна възраст, почина академик Стефан Воденичаров. Това съобщиха от пресцентъра на Българската академия на науките.

Акад. Воденичаров е бил председател на БАН в периода 2012-2016 г., министър на образованието и науката /2013 г./, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика към БАН /2007-2012 г./, председател на Общото събрание на БАН /2008-2012 г./.

Акад. Стефан Воденичаров е участвал в редица експертни органи в България и чужбина, през годините е получил голям брой отличия и награди.

Поклонението ще се състои на 11 юни, четвъртък, от 11:00 часа в Големия салон на БАН.