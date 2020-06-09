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Почина акад. Стефан Воденичаров - бивш председател на БАН, и бивш министър на образованието и науката
Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 юни 2020 г., на 75-годишна възраст, почина академик Стефан Воденичаров. Това съобщиха от пресцентъра на Българската академия на науките.
Акад. Воденичаров е бил председател на БАН в периода 2012-2016 г., министър на образованието и науката /2013 г./, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика към БАН /2007-2012 г./, председател на Общото събрание на БАН /2008-2012 г./.
Акад. Стефан Воденичаров е участвал в редица експертни органи в България и чужбина, през годините е получил голям брой отличия и награди.
Поклонението ще се състои на 11 юни, четвъртък, от 11:00 часа в Големия салон на БАН.
Източник: БТА