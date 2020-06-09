Задържаха 28-годишен от Сливен за домашно насилие

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 11

В РУ-Сливен е образувано досъдебно производство за упражняване на домашно насилие. На 8 май, след получен сигнал от тел. 112, полицейски служители са задържали 28-годишния П.М. от град Сливен. Той е причинил лека телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала.

П.М. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.