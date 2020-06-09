Криминална хроника Ямбол - 09.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Информационен бюлетин 09.06.2020 г.

Служители от РУ-Ямбол установиха водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера към 17:30 ч. на ул. „Димитър Благоев“, малко преди кръстовището с ул. „Панайот Хитов“ полицаите спрели движещ се в насрещната лента лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 62-годишен мъж. При извършевната проварка на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

На 8 юни към 18:50 ч. в полицията е получен сигнал, че в ямболския комплекс „Георги Бенковски“ до бл. 20 е нанесено увреждане на лек автомобил „Мерцедес“, като е унищожено предно панорамно стъкло и таван. На местопроизшествието е извършен оглед от оперативна дежурна група, образувано е досъдебно производство.