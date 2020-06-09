Шофьорка с 4,7 промила алкохол в кръвта е задържана в Хасково

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Хасковската полиция задържа в ареста шофьорка, след като дрегерът й отчел 4,7 промила алкохол в кръвта.

В събота привечер тя катастрофирала с автомобила си. Според полицията причината за ПТП-то е несъобразена скорост.

Водачката загубила контрол над колата и се ударила в бетонен стълб.

С линейка жената е била транспортирана в хасковската болница, където лекарите не установили наранявания.

Жената е отказала кръвна проба. Задържана е за денонощие по образуваното бързо производство.