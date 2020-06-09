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Шофьорка с 4,7 промила алкохол в кръвта е задържана в Хасково

09 юни 2020 12:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Полицейски автомобил

Хасковската полиция задържа в ареста шофьорка, след като дрегерът й отчел 4,7 промила алкохол в кръвта.

В събота привечер тя катастрофирала с автомобила си. Според полицията причината за ПТП-то е несъобразена скорост.

Водачката загубила контрол над колата и се ударила в бетонен стълб.

С линейка жената е била транспортирана в хасковската болница, където лекарите не установили наранявания.

Жената е отказала кръвна проба. Задържана е за денонощие по образуваното бързо производство.

Източник: Dnews.bg
Снимка: pixabay.com

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