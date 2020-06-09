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Силни бури и градушки на много места в страната

09 юни 2020 14:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 30
Градушка

Силни бури във вторник следобед. Градушка падна около Асеновград - селата Червен, Тополово, Новаково. Буреносният облак се движи към Чирпан, предава NOVA.

Силни дъждове се изсипаха и около Благоевград и Велинград в Южна България и Белоградчик, Троян, Габрово, Елена в Северна България.

Около София вали по-силно край Ихтиман, Вакарел, Нови хан от изток и в района на Брезник-Трън от запад.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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