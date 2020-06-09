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МБАЛ "Хаджи Димитър" закупува апарат за PCR тестове

09 юни 2020 15:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41
МБАЛ "Хаджи Димитър" закупува апарат за PCR тестове

В болницата "Хаджи Димитър" в Сливен, от където са заразените 18 лекари и персонал продължава дезинфекцията.

Директорът д-р Пенко Пенков обясни, че такава е проведена на два етапа.

От РЗИ са взели проби за коронавирус на медиците и резултатите ще излязат до няколко дни. След това болницата ще продължи да приема пациенти. На хората, които постъпват за лечение в нея, ще бъдат правени тестове,като за целта ще бъде закупен апарат за диагностика и PCR тестове..

По думите на д-р Пенков вече има обучени лаборанти за работа с новата техника. Предстои обучение и на още двама лаборанти, които заминават за столицата.

До края на седмицата апарата ще бъде монтиран и готов за експлоатация.

"dnews"

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