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МБАЛ "Хаджи Димитър" в Сливен закупува апарат за PCR тестове
В болницата "Хаджи Димитър" в Сливен, от където са заразените 18 лекари и персонал продължава дезинфекцията.
Директорът д-р Пенко Пенков обясни, че такава е проведена на два етапа.
От РЗИ са взели проби за коронавирус на медиците и резултатите ще излязат до няколко дни. След това болницата ще продължи да приема пациенти. На хората, които постъпват за лечение в нея, ще бъдат правени тестове,като за целта ще бъде закупен апарат за диагностика и PCR тестове..
По думите на д-р Пенков вече има обучени лаборанти за работа с новата техника. Предстои обучение и на още двама лаборанти, които заминават за столицата.
До края на седмицата апарата ще бъде монтиран и готов за експлоатация.
Източник: dnews.bg
Снимка: Станимир Петков