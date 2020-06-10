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79 нови случая на Covid-19 у нас

10 юни 2020 07:26, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 23
79 нови случая на Covid-19 у нас

79 са новите потвърдени случаи с коронавирус, 40 от тях са активни.

Това са данните от единния информационен портал от полунощ.

На лечение в интензивно отделение във вторник са отчетени 13 души, с двама по-малко в сравнение с понеделник.

Трима души са починали през изминалото денонощие, излекуваните са 36 .

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