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79 са новите случаи на заразени с COVID-19 у нас през последното денонощие

10 юни 2020 07:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 65
Covid-19

79 са новите случаи на заразени с COVID-19 у нас. Това сочат данните на Единния информационен портал. Общият брой на заболелите е 2 889.

Новите случаи на починали с коронавирус са три. Така общият брой на жертвите с вируса у нас вече е 167.

Общият брой на заболелите е 2 889

За последното денонощие са излекувани 36 души. Общият им брой вече е 1623.

161 от болните са хоспитализирани, от тях 13 са в интензивни отделения.

Очаквайте подробности!

Снимка: pixabay.com

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