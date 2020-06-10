79 са новите случаи на заразени с COVID-19 у нас през последното денонощие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 65 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 65

79 са новите случаи на заразени с COVID-19 у нас. Това сочат данните на Единния информационен портал. Общият брой на заболелите е 2 889.

Новите случаи на починали с коронавирус са три. Така общият брой на жертвите с вируса у нас вече е 167.

Общият брой на заболелите е 2 889

За последното денонощие са излекувани 36 души. Общият им брой вече е 1623.

161 от болните са хоспитализирани, от тях 13 са в интензивни отделения.

Очаквайте подробности!