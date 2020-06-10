Цитат на деня: Чарлз Буковски

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Тъгата се причинява от интелигентност. Колкото повече разбираш определени неща, толкова повече ти се иска да не си ги разбирал.