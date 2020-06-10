Удължават с 15 дни извънредната епидемична обстановка в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 45

Епидемичната обстановка ще бъде удължена с 15 дни. Това обяви току-що премиерът Бойко Борисов на заседание на Министерски съвет. Причина за удължаването е разрастващите се огнища на коронавирус в Сливен и Родопите. През този период мерките ще останата същите.

Очаква се до края на деня това да стане факт.

Очаквайте подробности!