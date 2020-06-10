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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Удължават с 15 дни извънредната епидемична обстановка в България

10 юни 2020 10:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 45
Бойко Борисов

Епидемичната обстановка ще бъде удължена с 15 дни. Това обяви току-що премиерът Бойко Борисов на заседание на Министерски съвет. Причина за удължаването е разрастващите се огнища на коронавирус в Сливен и Родопите. През този период мерките ще останата същите.

Очаква се до края на деня това да стане факт.

Очаквайте подробности!

Снимка: Канал 3

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