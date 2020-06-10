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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят болницата в Нова Загора за дезинфекция заради положителни проби за COVID-19

10 юни 2020 10:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 53
Covid-19

Затварят болницата в Нова Загора за дезинфекция заради положителни проби за коронавирус.

В Сливенска област бяха регистрирани 18 нови случаи на COVID-19, 10 от които са от Нова Загора.

Oчаквайте подробности!

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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