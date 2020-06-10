Затварят болницата в Нова Загора за дезинфекция заради положителни проби за COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 53

Затварят болницата в Нова Загора за дезинфекция заради положителни проби за коронавирус.

В Сливенска област бяха регистрирани 18 нови случаи на COVID-19, 10 от които са от Нова Загора.

Oчаквайте подробности!