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Цитат на деня: Анджелина Джоли

11 юни 2020 07:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 22
Анджелина Джоли

Обичаме, не когато намерим съвършения човек, а когато се научим да виждаме съвършеното в несъвършения човек.

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