Цитат на деня: Анджелина Джоли

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 22

Обичаме, не когато намерим съвършения човек, а когато се научим да виждаме съвършеното в несъвършения човек.