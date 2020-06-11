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Гражданите оценяват медицинските услуги чрез мобилно приложение

11 юни 2020 09:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
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От следващата седмица Националната здравноосигурителна каса пуска нов канал за комуникация с гражданите чрез мобилно приложение. Приложението ще позволи на хората да оценят получените здравни услуги. Инсталирайки приложението на своите телефони чрез QR код, достъпен на уебсайта на фонда, пациентите ще могат да изразят мнението си за различни здравни услуги, включително дентална помощ.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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