Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.06.2020 г.

11 юни 2020 09:48, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 28
ОДМВР-Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 10.06.2020 г. до 06,00 часа на 11.06.2020 г.

 

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 286 проверки за спазване на карантина на територията на областта-156 в РУ-Сливен, 101 в РУ-Нова Загора, 18 в РУ-Котел и 11 в РУ-Твърдица. Установени са 2 случая на нарушаване на карантината в РУ-Нова Загора.

« предишнаследваща »


 