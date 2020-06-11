Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.06.2020 г.

Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 28

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 10.06.2020 г. до 06,00 часа на 11.06.2020 г.

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 286 проверки за спазване на карантина на територията на областта-156 в РУ-Сливен, 101 в РУ-Нова Загора, 18 в РУ-Котел и 11 в РУ-Твърдица. Установени са 2 случая на нарушаване на карантината в РУ-Нова Загора.