Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Синоптиците обявиха жълт код за днес в цялата страна за гръмотевици

11 юни 2020 10:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Жълт код за гръмотевици в цялата страна

През следващите часове има условия за развитие на мощни гръмотевични бури, с локални интензивни валежи и градушки. Жълт код за гръмотевици обяви за цялата страна за днес, съобщават от Националният институт по метерология и хидрология.

Опасност от възникване на поройни наводнения за 11.06 в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейни.

Колаж: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 