Синоптиците обявиха жълт код за днес в цялата страна за гръмотевици

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

През следващите часове има условия за развитие на мощни гръмотевични бури, с локални интензивни валежи и градушки. Жълт код за гръмотевици обяви за цялата страна за днес, съобщават от Националният институт по метерология и хидрология.

Опасност от възникване на поройни наводнения за 11.06 в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейни.