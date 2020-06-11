Работник е с обгаряния след инцидент в „Арсенал”

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

Работник е с обгаряния след инцидент в „Арсенал”.

Възпламенил се е барут в един от заводите на оръжейницата. Работник е получил обгаряния по врата.

Обслужен е на място от медицински екип в „Арсенал” и ще бъде на домашно лечение.