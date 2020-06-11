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Работник е с обгаряния след инцидент в „Арсенал”

11 юни 2020 14:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Арсенал

Работник е с обгаряния след инцидент в „Арсенал”.

Възпламенил се е барут в един от заводите на оръжейницата. Работник е получил обгаряния по врата.

Обслужен е на място от медицински екип в „Арсенал” и ще бъде на домашно лечение.

Източник: БГНЕС

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