Брутален побой на момче в центъра на София (18 + видео)

Сливен Медия преди 23 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 23

Млади мъже пребиха брутално, почти до смърт момче, за да го ограбят. Престъплението е извършено в центъра на София, а „Монитор” показа и видео от зверското посегателство. Извършителите вече са арестувани.

Зверското престъпление станало на 11 май в центъра на София половин час след полунощ. От кдарите се вижда как двама млади мъже пребиват почти до смърт момче, а после му прибират портфейла и телефона. Преди седмица СДВР пусна снимки на извършителите, за да търси съдействие за разпознаването им.

Само за няколко дни столичните ченгета от 4 РПУ откриха и задържаха единия, а другият сам се предал в районното, тъй като разбрал, че ще стане по-зле, ако се укрива, научи "Телеграф медиа". Срещу двамата мъже са повдигнати обвинения - за грабеж с нанасяне на телесна повреда и още едно за средна телесна повреда по хулигански подбуди.

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