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Цитат на деня: Пеньо Пенев

12 юни 2020 08:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 20
Пеньо Пенев

Ако изгубиш пари, богатство - изгубил си нищо!

Ако изгубиш чест- изгубил си нещо.

Ако изгубиш вяра- изгубил си всичко!

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