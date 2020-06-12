Криминална хроника Ямбол - 12.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Информационен бюлетин 12.06.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслружвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.