Започват възстановителните дейности след проливния дъжд в четвъртък

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Краткотрайният проливен дъжд в четвъртък е нанесъл най-големи щети в източната равнинна част на Община Сливен. За по-малко от час падналите количества дъжд са 23 литра на квадратен метър.

По заповед на кмета първите спасителни дейности започват още днес в селата Глушник и Сотиря. В събота огледите ще продължат и ще бъдат предприети възстановителни дейности.

12.06.2020 г.