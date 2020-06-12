До 19 юни, биопроизводителите, които не са получили плащане заради несъответствие с регистъра, могат да подадат писмо до МЗХГ

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

В срок до 19 юни 2020 г. биопроизводителите, които не са получили плащане (изцяло или частично) по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2019 г., могат да подадат писмено уведомление до Министерство на земеделието, храните и горите чрез контролиращото си лице. Това може да стане, ако неполученото плащане се дължи на несъответствие с данните в Електронния регистър на биологичните производители. Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и основанието на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) да не извърши плащането.

Всички уведомления ще бъдат разгледани. При необходимост и обоснованост, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на корекции в Електронния регистър. Актуалната информация ще се предостави на ДФЗ.

При липса на информация, относно основанията за неизвършено плащане, биопроизводителите могат да отправят запитване до ДФЗ чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), както и на електронната страница на фонда.