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23 литра на квадратен метър е падналия дъжд в община Сливен вчера, валежите нанесоха щети, които предстоят да се ремонтират

12 юни 2020 12:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 65
Дъжд Сливен, снимка архив

Краткотрайният проливен дъжд в четвъртък е нанесъл най-големи щети в източната равнинна част на Община Сливен. За по-малко от час падналите количества дъжд са 23 литра на квадратен метър.

По заповед на кмета първите спасителни дейности започват още днес в селата Глушник и Сотиря. В събота огледите ще продължат и ще бъдат предприети възстановителни дейности.

Снимка: Станимир Петков

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