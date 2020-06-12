Психичноболен мъж уби майка си в сливенския квартал "Кольо Фичето"

Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 70 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 70

Психичноболен мъж е убил майка си в Сливен, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева.

Престъплението е станало тази сутрин около 7.30 часа в сливенския квартал "Кольо Фичето". Мъжът е на 44 години и има установено психическо заболяване, майка му е на 75 години.

В момента се изяснява душевното му състояние и годността му да носи наказателна отговорност.

Тепърва ще се преценява каква мярка за задържане ще бъде взета спрямо него.