Нови 13 случая с коронавирус в Сърница, заразена е и жена от Ракитово

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 28

За 14 нови потвърдени положителни проби за COVID-19, съобщиха от РЗИ-Пазарджик.

13 от пробите са от град Сърница. Новопотвърдените са четирима мъже и девет жени. Една от жените е хоспитализирана в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД. Положителните резултати са на изследвани като контактни.

Последната проба е на жена от град Ракитово, която също е хоспитализирана в „МБАЛ-Велинград“. Към настоящия момент се издирват контактните лица за поставяне под карантина.