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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нови 13 случая с коронавирус в Сърница, заразена е и жена от Ракитово

12 юни 2020 14:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28
Covid-19

За 14 нови потвърдени положителни проби за COVID-19, съобщиха от РЗИ-Пазарджик.

13 от пробите са от град Сърница. Новопотвърдените са четирима мъже и девет жени. Една от жените е хоспитализирана в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД. Положителните резултати са на изследвани като контактни.

Последната проба е на жена от град Ракитово, която също е хоспитализирана в „МБАЛ-Велинград“. Към настоящия момент се издирват контактните лица за поставяне под карантина.

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