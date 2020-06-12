Съдът в Сливен задържа под стража мъжa, който уби майка си

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 63 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 63

Сливенският окръжен съд постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за мъж, убил майка си. Това съобщи за БТА председателят на съда Мартин Данчев, като искането за мярката е било внесено от Окръжната прокуратура в града.

Престъплението е било извършено днес около 7.30 часа, като 44-годишният извършител има установено психическо заболяване. По тялото на жертвата са открити следи от множество удари.

По думите на говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева, ще се изяснява психическото състояние на мъжа и годността му да носи наказателна отговорност.