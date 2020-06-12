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Съдът в Сливен задържа под стража мъжa, който уби майка си

12 юни 2020 15:37, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 63
Съдът в Сливен задържа под стража мъж, по подозрение, че е убил майка си

Сливенският окръжен съд постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за мъж, убил майка си. Това съобщи за БТА председателят на съда Мартин Данчев, като искането за мярката е било внесено от Окръжната прокуратура в града.

Престъплението е било извършено днес около 7.30 часа, като 44-годишният извършител има установено психическо заболяване. По тялото на жертвата са открити следи от множество удари.

По думите на говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева, ще се изяснява психическото състояние на мъжа и годността му да носи наказателна отговорност.

БТА

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