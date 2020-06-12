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Шефът на Агенция „Митници“ Георги Костов е с коронавирус

12 юни 2020 20:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Георги Костов

Директорът на Агенция "Митници" Георги Костов е заразен с коронавирус, научи DarikNews, а самият той малко по-късно го потвърди.

Костов е под карантина и домашно лечение, а общото му състояние е добро.

Заразата с Covid-19 е потвърдена с PCR тест.

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