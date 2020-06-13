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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Национален дрифт шампионат в Сливен от 3-ти до 5-ти юли
Програма:
Петък - 03.07.2020
12:30 - 18:30 Записване и тех.преглед
18:30 - 19:00 Предвижване на колите до площад Х.Димитър за представяне
19:00 Откриване I кръг и представяне на пилотите пред публика
Събота - 04.07.2020
08:00 - 09:30 Записване и тех.преглед (започва с клас "Про 2")
09:30 - 10:00 Брифинг с пилотите
10:00 - 11:00 Свободни тренировки клас "Про 2"
11:00 - 12:00 Свободни тренировки клас "Про 1"
12:00 - 13:00 Свободни тренировки клас "Про 2"
13:00 - 14:00 Свободни тренировки клас "Про 1"
14:00 - 15:00 Свободни тренировки клас "Про 2"
15:00 - 16:00 Свободни тренировки клас "Про 1"
16:00 - 16:30 Брифинг преди Квалификации
16:30 Квалификации (започва с клас "Про 2")
Неделя - 05.07.2020
08:00 - 08:30 Брифинг с пилотите
08:30 - 09:30 Тандемни тренировки клас "Про 2"
09:30 - 10:30 Тандемни тренировки клас "Про 1"
10:30 - 11:30 Тандемни тренировки клас "Про 2"
11:30 - 12:30 Тандемни тренировки клас "Про 1"
12:30 - 13:00 Брифинг за финалите (батълите)
13:00 - 14:00 Откриване и представяне на пилотите, обявяване на резултати от квалификацията
14:00 - 15:30 Топ 16 финални батъли "Про 2"
15:30 - 17:30 Топ 16 финални батъли "Про 1"
17:30 - 18:00 Финали Топ 16 в двата класа
18:00 Приключване на I кръг - Български дрифт шампионат - Сливен Дрифт
"Сливен медия"