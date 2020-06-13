Прекъсване водоподаването на село Ковачите

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.06.2020г.(Събота) от 10.30 ч. до 14.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.