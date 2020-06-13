От 3 до 5 юли в Сливен ще се проведе Национален дрифт шампионат

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 38

От 3 до 5 юли в Сливен ще се проведе Национален дрифт шампионат. Ето и програмата на състезанието:

Петък - 03.07.2020 г.

12:30 - 18:30 Записване и тех.преглед

18:30 - 19:00 Предвижване на колите до площад Х.Димитър за представяне

19:00 Откриване I кръг и представяне на пилотите пред публика

Събота - 04.07.2020 г.

08:00 - 09:30 Записване и тех.преглед (започва с клас "Про 2")

09:30 - 10:00 Брифинг с пилотите

10:00 - 11:00 Свободни тренировки клас "Про 2"

11:00 - 12:00 Свободни тренировки клас "Про 1"

12:00 - 13:00 Свободни тренировки клас "Про 2"

13:00 - 14:00 Свободни тренировки клас "Про 1"

14:00 - 15:00 Свободни тренировки клас "Про 2"

15:00 - 16:00 Свободни тренировки клас "Про 1"

16:00 - 16:30 Брифинг преди Квалификации

16:30 Квалификации (започва с клас "Про 2")

Неделя - 05.07.2020 г.

08:00 - 08:30 Брифинг с пилотите

08:30 - 09:30 Тандемни тренировки клас "Про 2"

09:30 - 10:30 Тандемни тренировки клас "Про 1"

10:30 - 11:30 Тандемни тренировки клас "Про 2"

11:30 - 12:30 Тандемни тренировки клас "Про 1"

12:30 - 13:00 Брифинг за финалите (батълите)

13:00 - 14:00 Откриване и представяне на пилотите, обявяване на резултати от квалификацията

14:00 - 15:30 Топ 16 финални батъли "Про 2"

15:30 - 17:30 Топ 16 финални батъли "Про 1"

17:30 - 18:00 Финали Топ 16 в двата класа

18:00 Приключване на I кръг - Български дрифт шампионат - Сливен Дрифт