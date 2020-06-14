Простреляха мъж в Сатовчанско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 39

Около 50-годишен мъж е прострелян снощи в село край Гоце Делчев, предаде кореспондентът на БГНЕС за региона.

Той е приет тази нощ във ВМА, опериран е, животът му е вън от опасност. Инцидентът е станал към 20:30 часа снощи в село Плетена, община Сатовча.

По първоначална информация имал огнестрелна рана в гърдите и главата.

Стрелецът е 30-годишен, стрелбата е станал след скандал за паркиране, участниците в инцидента са братовчеди.

Възпроизведен е един изстрел с пистолет, жертвата вдигнала ръка да се предпази, куршумът минал през нея и рикоширал в гърдите.

Стрелецът е настанен в МБАЛ „Ив. Скендеров“ в Гоце Делчев, под полицейска охрана е, по неофициална информация е бит от близки на простреляния мъж.

На този етап няма официална информация по случая.