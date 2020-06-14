Утре пускат топлата вода в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 28

В понеделник /15 юни/ трябва да бъде пусната топлата вода в Сливен.

Това става ясно от съобщение на сайта на ТЕЦ. В него се казва, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 22.05.2020 г. до 14.06.2020 година.