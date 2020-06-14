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Утре пускат топлата вода в Сливен

14 юни 2020 15:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 28
Топла вода, душ

В понеделник /15 юни/ трябва да бъде пусната топлата вода в Сливен.

Това става ясно от съобщение на сайта на ТЕЦ. В него се казва, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 22.05.2020 г. до 14.06.2020 година.

Снимка: pixabay.com

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