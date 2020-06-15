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През последното денонощие в България има 24 заразени с Covid-19

15 юни 2020 07:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 67
Covid-19

Новите регистрирани случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощие са 24. Това е с 51 души по-малко от вчера. Направени са 1 409 теста, сочат официалните данни на Единния информационен портал.

Общият брой на регистрираните с коронавирус досега у нас сега е 3 290 души, а починалите до момента са 174.

Двама пациенти са починали вчера, а седем са се излекували.

Очаквайте подробности!

Снимка: pixabay.com

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