Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двойно убийство в Казанлък

15 юни 2020 07:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 30
Полицейски автомобил

Двойно убийство в Казанлък. Убийството е станало през нощта в блок № 15 на кв. „Изток” в града.

Жертвите са открити в една от стаите в жилището. На масата на местопрестъплението е имало бутилки, показващи, че е било консумирано голямо количество алкохол.

Разследващите са на място и не съобщават никакви подробности като пол и възраст на жертвите, но предположиха, че е бил замесен поне един извършител.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 