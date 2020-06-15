Двойно убийство в Казанлък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 30

Двойно убийство в Казанлък. Убийството е станало през нощта в блок № 15 на кв. „Изток” в града.

Жертвите са открити в една от стаите в жилището. На масата на местопрестъплението е имало бутилки, показващи, че е било консумирано голямо количество алкохол.

Разследващите са на място и не съобщават никакви подробности като пол и възраст на жертвите, но предположиха, че е бил замесен поне един извършител.