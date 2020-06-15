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Двойно убийство в Казанлък, открили ги обезобразени

15 юни 2020 08:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 68
Двойно убийство в Казанлък, открили ги обезобразени

Двойно убийство е станало тази нощ в Казанлък. Двама мъже на 45 и 35 години са открити мъртви в апартамент на блок № 15 в квартал „Изток”. Те са били обезобразени, съобщава Нова телевизия.

Не е ясна причината за инцидента. В момента се извършват следствени действия.

Пространството пред блока е отцепено от полиция и криминалисти.

Не е съобщено да има заподозрян или задържан за убийствата. Сигналът за инцидента е подаден рано сутринта от живеещи в блока.

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